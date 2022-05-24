A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun düzenlediği turnuvada millilerin grubunda, Slovakya ile Portekiz yer alıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nin son iki organizasyonda namağlup şampiyon olan milli takımın grubunda Slovakya ile Portekiz yer alıyor.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.