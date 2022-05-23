Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerine favori isimleri Rafael Nadal ile Novak Djokovic, rakiplerini yenerek ikinci tura kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuva, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki dünya 5 numarası İspanyol Nadal, 82 numaralı seribaşı Avustralyalı Jordan Thompson'ı 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic ise 94 numaralı seribaşı Japon Yoshihito Nishioka'yı 6-3, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 geçerek tur atladı.

10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, Fransız Manuel Guinard'ı 3-0 (7-5, 6-2, 6-0), Fransız Corentin Moutet ise 2015 Fransa Açık şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-1 (2-6, 6-3, 7-6, 6-3) mağlup etti.

17 numaralı seribaşı ABD'li Reilly Opelka da Sırbistanlı Filip Krajinovic'e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

ANETT KONTAVEIT ELENDİ

Tek kadınlarda, 42 numaralı seribaşı Avustralya Ajla Tomljanovic, 1 saat 52 dakika süren mücadelenin ardından dünya 5 numarası Estonyalı Anett Kontaveit'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek sürprize imza attı.

2021 ABD Açık şampiyonu 12 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Emma Raducanu, dünya 184 numarası Çek Linda Noskova karşısında zorlanmasına rağmen 6-7, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak ikinci tura kaldı.

Tarafsız sporcu olarak katılan 15 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka, Rumen Ana Bogdan'ı; dünya 17 numarası Alman Angelique Kerber ise 89 numaralı seribaşı Polonyalı Magdalena Frech'i 2-1'lik skorlarla mağlup ederek turnuvaya devam etti.