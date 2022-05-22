CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Imoco Volley ile VakıfBank karşı karşıya geliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAN İLK TÜRK TAKIMI

VakıfBank, 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı oldu. Sarı-siyahlı takım, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup şekilde kazandı. VakıfBank dışında, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk yaşadı.

EN ÇOK DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN TAKIM

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduruyor. Sarı-siyahlı ekip, bu kulvarda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu. VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

TÜRKİYE LİGİ'NDE SON 4 SEZONUN ŞAMPİYONU

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşarak, rakiplerine kupa şansı tanımadı. Birleştiği Güneş Sigorta ile ligde toplam 13 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunu lider bitirdi. VakıfBank, Türkiye Kupası'nda 8, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nda ise 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

GUIDETTI YÖNETİMİNDE 14 SEZONDA 22 KUPA

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 14 sezonda 22 kupa elde etti. Sarı-siyahlı takım, Guidetti ile 2008-2009 sezonunda bu yana 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.