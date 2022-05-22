Fenerbahçeli milli kürekçilerden Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya!
İtalya’nın Varese şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası Kürek Yarışları’nda milli forma altında mücadele eden Fenerbahçe Kürek Şubesi sporcuları altın madalyanın sahibi oldu.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 16:07
Fenerbahçeli milli kürekçiler Hamdi Okan Atmaca-Fatih Mehmet Avcı- Alper Şevket Eren ile milli sporcular Yusuf Ziya Ateş ve Tuana Fatma Yıldız'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili (JM 4+) ekibimiz 6:24.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, İtalya 6:29.51 ile ikinci, Macaristan ise 6:30.90'la üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada, Genç Erkekler İki Çiftede (JM 2x) mücadele eden kürekçiler Ahmet Ali Kabadayı - Halil Kaan Köroğlu, 06:30.49'luk derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu. Millilerimizin ardından 06:33.10'la Fransa ikinci, 06:35.14'le Polonya üçüncü sırada yer aldı.