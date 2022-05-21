Tekvando milli takım il seçmeleri için yapılan maçı kaybeden sporcu, antrenöründen tokat yemişti. Genç sporcu olayın ardından konuştu. Olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını ifade eden İrem Pala, antrenöründen tokat atmasını kendisinin istediğini iddia etti. İşte o açıklama...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.

Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.



Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç sporcu Pala, antrenörünün kendisine attığı tokatın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

"TOKAT ATMASINI BEN İSTEDİM"

İrem Pala olayla ilgil şu şekilde açıklama yaptı:

"Şok etkisindeydim, maçı vermiştim. Zaten bu büyük bir komplo. Maçın hepsini değil de son 10-15 saniyesini atmışlar. Ben hiçbir şekilde antrenörümün bana şiddet gösterdiğini kabul etmiyorum. Bir tokat ki onu atmasını da ben istedim. Bu durumdan benim ailem de şikayetçi değil. Ben de şikayetçi değilim, antrenörümün arkasındayım. Zaten suçsuz da çıkacaktır. Hiçbir şekilde antrenörümün yargılanmasını istemiyorum. Sosyal medyada büyük tepkiler gördü. Hepsi bir yanlış anlaşılma" dedi.