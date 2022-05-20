Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon milli boksörlerle telefonla görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Yanımda bakan arkadaşlarım var. Hepsinin selamı var ve ailelerinize en kalbi selamlarımı, sevgilerimi eşim dahil göndeririz. İnşallah en kısa zamanda sizleri külliyeye bekliyorum. Paris Olimpiyatlarında sizleri olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 23:27