Formula 1 sezon takviminde yer alan Rusya GP, geçtiğimiz aylarda savaş sebebiyle iptal edilmişti. Türk basınında ve sosyal medyada yayılan haberler üzerine Rusya yerine Türkiye GP'nin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. 2020 yılında Lewis Hamilton'un 7. şampiyonluğunu kazandığı ve 2021'de Valteri Bottas'ın kazandığı İntercity İstanbul Park bu sene de takvimde olma ihtimali olan pistler arasındaydı. Bu ihtimaller dahilinde bir yandan da olası bir kalıcı sözleşme görüşmeleri yapılmış fakat bundan bir sonuç alınamamıştı.

Geçtiğimiz sezon takvimde yer alan Katar GP bu sene Dünya Kupası sebebi ile iptal edilmişti. FIA 23. yarışı da takvime eklemek için yarış ararken akıllara Singapur'da 2. GP'nin yapılması gibi bir olasılık düşünülmüştü. Bir diğer aday olarak Almanya gösterilirlen Türkiye'de hayranlar, İstanbul GP için de beklemeye başlamıştı. 23. yarışı eklemek konusunda oldukça ısrarcı olan FIA, Motorsport.com'da yer alan habere göre Rusya GP yerine herhangi bir yarış koymayacak.