VakıfBank Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, voleybol kariyerini noktalayacak olmasından dolayı kendini ağlamamak için zor tuttuğunu söyledi. Gürkaynak, “Bu salonda son maçım. Milli takım ile Slovenya'ya gideceğiz. Sezon bitmiş olsaydı eminim daha fazla ağlıyordum" dedi.

Sultanlar Ligi play-off serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe'yi setlerde 3-0 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ta Kaptan Melis Gürkaynak İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir seri olduğunu ifade eden Gürkaynak, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Sezon sonunda bu üst seviye maçları oynamak kolay değil. Türk voleybolu adına güzel bir sezon oldu, bütün lig çok keyifliydi. Bütün takımları tebrik ediyorum, mutluyuz" dedi.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ TUTUYORUM"

VakıfBank ile son maçına çıkan ve milli maçların ardından kariyerine nokta koyacak olan Gürkaynak, "Bu salonda son maçım. Milli takım ile Slovenya'ya gideceğiz. Sezon bitmiş olsaydı eminim daha fazla ağlıyordum. 10 gün var ve kendimi ağlamamak için tutmaya çalışıyorum. VakıfBank'a minnet borçluyum. Çocukluğum geçti, buraya veda etmek çok zor. Burası benim gerçekten ailem" ifadelerini kullandı.