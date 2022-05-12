Sultanlar Ligi’nde final serisinin en iyileri açıklandı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanan VakıfBank oldu. Mücadelenin ardından sezonun en iyileri de açıklandı. İşte o isimler ve ödüller...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 22:51