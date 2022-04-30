Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı 3'üncülük-4'üncülük ilk maçında Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0'lık setlerle Eczacıbaşı kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı 3'üncülük-4'üncülük ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları serisinin 2'nci karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü saat 15:00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı, bu karşılaşmayı da kazanması halinde sezonu 3'üncü sırada bitirecek.



SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu.

TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Kingdon, Aslı, Polen, Orthmann, Bahar, Ceren (L), Şeyma, Ada, Van Ryk, İrem, Berin (L).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Fatma.

SETLER: 0-3 (18-25,19-25, 20-25)

SÜRE: 83 dakika (24,30,29)