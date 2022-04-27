Pınar Deniz ile Zehra Güneş buluştu! Sosyal medyada gündem oldu

Pınar Deniz ile Zehra Güneş buluştu! Sosyal medyada gündem oldu

Milli voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç voleybolcunun son olarak Yargı dizisi oyuncu kadrosunda bulunan Pınar Deniz ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 15:55