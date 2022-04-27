Bugünlerde en çok takip edilen ve sevilen dizileri arasında yer alan "Yargı", günden güne ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz, rolünü üstelendiği Ceylin karakteriyle çok sevildi.
Pınar Deniz ile Zehra Güneş buluştu! Sosyal medyada gündem oldu
Milli voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç voleybolcunun son olarak Yargı dizisi oyuncu kadrosunda bulunan Pınar Deniz ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 15:55
Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Zehra Güneş, yaptığı paylaşımında Pınar Deniz'le olan fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
BİR ARAYA GELDİLER
Son zamanların parlayan ünlü voleybolcusu Güneş, ekranların sevilen yüzü Pınar Deniz ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaşıma açtı.