Dünyanın en popüler video oyunlarından Valorant'ta uzun süredir beklenen ilk Türk ajanı Fade'in tanıtımı gerçekleştirildi. Peki Fade, Valorant'a ne zaman gelecek? Fade'in öne çıkan özellikleri ve yetenekleri neler? Valorant'ın ilk Türk ajanı olan Fade ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dünyada en çok oynanan video oyunlardan olan Valorant'ta uzun süredir beklenen Fade karakteri tanıtıldı. Valorant'taki ilk Türk ajan olan Fade'in tanıtılmasının ardından karakterin ne zaman geleceği, özellikleri ve yetenekleri araştırılmaya başlandı. Peki, Valorant'ın ilk Türk ajanı olan Fade ne zaman gelecek? Oynanışı nasıl? Yetenekleri ve özellikleri neler? İşte yanıtı...

FADE NE ZAMAN GELECEK?

Valorant'ın ilk Türk ajanı olan Fade, 28 Nisan Perşembe günü oyuncularla buluşacak.

FADE'İN YETENEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELER?

MUSALLAT (E)

Musallat olan bir gözcü kuşan. Fırlatmak için ateş et. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için tekrar kullan.

MIHLA (Q)

Bir saf korku yumağı kuşan. Fırlatmak için ateş et. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için tekrar kullan.

ECEL (C)

Bir Ecel KUŞAN. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ateş et. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ateş etme düğmesine basılı tut.

GECE KARANLIĞI (X)

Korkunun gücünü KUŞAN. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ateş et. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.