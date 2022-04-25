Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye şampiyonu!

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.Onbaşı, Trio kategorisinde Emre Erışık ve Erkut Ergin'le birlikte rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 17:39