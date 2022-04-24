Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için vatandaşı Dillian Whyte ile karşılaştı.
Efsane boksör Tyson Fury galibiyetle ringlere veda etti!
Son dakika spor haberi: Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için vatandaşı Dillian Whyte ile karşılaştı. Kariyerinin son maçına çıkan Fury maç sonunda yaptığı açıklamada, "Sevgili eşim Paris'e, Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim. Daha sonra Wembley'de maç teklifi aldım ve buraya gelmeyi taraftarlara borçlu olduğumu düşündüm. Artık her şey bitti, sözümün eri olmak zorundayım." dedi. İşte detaylar...
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda rakibini altıncı rauntta nakavt eden 33 yaşındaki Fury, ringden namağlup unvanını koruyarak ayrıldı.
FURY'NİN KARARI ŞOK ETKİSİ YARATMIŞTI
Tyson Fury daha önce yaptığı açıklamada bu maç sonrası kariyerini noktalayacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.