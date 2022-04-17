SON DAKİKA

17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı neden iptal edildi? İşte yanıtı...

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi. Sporcular parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. 16 Nisan Cumartesi günü alınan sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edilmesinin ardından Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar...

FATİH VE ÇEVRESİ KAPAMA SAATİ (06.00)

- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

- Kadir Has Caddesi

- Abdülezelpaşa Caddesi

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)

- Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

- Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

- Beyoğlu - İnönü Caddesi

- Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

- Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

- Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

- Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

- Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Necatibey Caddesi

- Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

BEŞİKTAŞ VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)

- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Palanga Caddesi

- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

SARIYER VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)

- Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

- Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

- Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

- Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

- Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

ANADOLU YAKASI İÇİN (KAPAMA SAATİ 07.00)

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet,

Taşköprü Caddesi,

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli

Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti

Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası

Maltepe Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım

ÇEVRE YOLLAR

* D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekler.)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanma saati (08.30)

AVRASYA TÜNELİ KAPANMA SAATİ (09.45)

Uzunçayır Köprülü Kavşak

O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti

Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım

Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş

