Formula 1 Avustralya yarışını kazanan Charles Leclerc oldu!

Avustralya'daki Albert Park'ta gerçekleşen 2022 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışını kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci, Mercedes'in genç sürücüsü George Russell üçüncü oldu. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 09:43