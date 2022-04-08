İtalya Ligi'nde normal sezonun MVP'si Ebrar Karakurt!
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Igor Gorgonzola Novara'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su (MVP) seçildi.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 15:01
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından Ebrar Karakurt, performansıyla İtalya'yı sallamaya devam ediyor. Milli voleybolcu, Igor Gorgonzola Novara formasıyla adından söz ettiriyor.
Ebrar Karakurt, sergilediği müthiş performansın ardından İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su (MVP) seçildi.
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