CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final'inde temsilcilerimiz Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk maçında iki güçlü ekip, Vakıfbank Spor Sarayı'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi aspor.com.tr adresinde...
CANLI SKOR
1. SET: Vakıfbank 0-0 Fenerbahçe Opet
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.