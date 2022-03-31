VakıfBank'ın sporcusu ve Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Alexia Carutasu'nun Türk vatandaşlığı için yapmış olduğu başvuru onaylandı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 188 cm boyundaki pasör çaprazı, 2024 Ocak ayından tarihinden itibaren Türk Milli Takımı'nda forma giyebilecek.

Yeni vatandaşlığa göre, 18 yaşındaki voleybolcunun adının Türkçe karakterlerle Aleksia Karutasu olarak belinlendiği kaydedildi.

"ALEXIA, ŞU AN ÜLKEMİZDE ÇOK SEVİLEN, BAŞARILI BİR SPORCU"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alexia'nın Türk vatandaşlığı alma konusunda çok mutlu olduklarını belirterek "Alexia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.