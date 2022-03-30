CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyonu oldu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.
Kanadalı ünlü rapçiden Hande Baladın'a özel şarkı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncusu Hande Baladın'ın ünü kıtaları aştı. Kanadalı ünlü rap şarkıcısı Neeq, 24 yaşındaki voleybolcuya özel şarkı yazdı ve "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR
Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekiyor. Zaman zaman antrenmandan videolara paylaşan Baladın, futbol yetenekleriyle de adından söz ettirdi.
HANDE'DEN GALATASARAY CEVABI
Kariyerinde 1 sene kiralık oynadığı Galatasaray ile ilgili konuşan Baladın Milliyet'e şu ifadeleri kullandı: Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı'na geri dönecektim. Galatasaray'da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı.