SOSYAL MEDYA İTİRAFI

"Çok aktif kullandığımı düşünmüyorum, ama bu yönde tepkiler alıyorum. O anda neyi beğeniyorsam onları paylaşmaktan keyif alıyorum ve şu bir gerçekki sosyal medyada büyük bir destek görüyoruz. Her mesaja cevap veremesemde yaptığım paylaşımlarla beni destekleyenlerle iletişim halinde kalmaya çalışıyorum."