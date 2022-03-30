Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo final mücadelesinde Feyzullah Aktürk, Bulgaristanlı rakibi Ahmed Bataev'i 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı. Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.

