Arkas Spor 3-1 Halkbank (MAÇ SONUCU-ÖZET) Halkbank'ın serisini Arkas bitirdi!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Halkbank, 25. hafta maçında İzmir'de Arkas Spor'a konuk oldu. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Arkas Spor oldu. Böylelikle Halkbank'ın uzun süren yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 17:00