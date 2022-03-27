Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan İstanbul Yarı Maratonu 17. kez koşuldu. Erkeklerde Rodgers Kwemoi, 17. İstanbul Yarı Maratonu'nu 59.21'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda kazanan ise 1:04.50'lik derecesi ile Kenyalı atlet Hellen Obiri oldu.

İstanbul Yarı Maratonu, 17. kez start aldı. 10 K ve 21 K olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı. Tarihi yarımadada gerçekleşen yarışlar öncesi sabahın ilk saatlerinden itibaren parkur güzergahında yer alan cadde ve yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



17. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Rodgers Kwemoi, 59.21'lik derecesi ile parkur rekoru kırarak kazandı.



17. İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda kazanan ise 1:04.50'lik derecesi ile Hellen Obiri oldu.

Yoğun katılım sağlandı

17. kez koşulan İstanbul Yarı Maratonu'na havanın da koşuya uygun olması nedeniyle vatandaşlar ilgi gösterdi. Yenikapı alanında kurulan fuar alanında çeşitli etkinliklerde düzenleniyor.