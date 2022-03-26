Beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı Suudi Arabistan'da yarışamayacak!

Formula 2'de yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın, Suudi Arabistan GP'sinde yer alamayağı açıklandı. Formula 2'den yapılan duyuruda, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi." denildi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 14:00