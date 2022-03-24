UFC yıldızı Conor McGregor, İrlanda'nın başkent sokaklarında tehlikeli araba kullanmaktan dolayı tutuklandı.
Conor McGregor'a şok! Kendi ülkesinde tutuklandı
Son dakika spor haberi: UFC yıldızı Conor McGregor, İrlanda'nın başkent sokaklarında tehlikeli araba kullanmaktan dolayı tutuklandı. 2021'de dünyanın en çok kazanan sporcusu olan Conor McGregor, kefaletle serbest bırakılması bekleniyor. İşte detaylar...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 11:20
33 yaşındaki McGregor Batı Dublin'de yaklaşık 200 bin dolar değerindeki Bentley Continental GT model arabasını kullanırken gözaltına alındı.
Birden fazla trafik ihlali olan McGregor'un tutuklanmasının ardından lüks arabasına el konduğunu bildirildi.