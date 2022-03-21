ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI? Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Asgari ücrete ikinci zammın yapılacağının gündem olmasının ardından asgari ücret ile ilgili konular araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte detaylar...

2022 yılında asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapılmasının ardından asgari ücrete ikinci bir zammın yapılacağı konuşuluyor. Vatandaşlar, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgileri sık sık aratıyor. Peki, Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücrete yapılacak ikinci zam ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam gelebileceğine ilişkin yapılan konuşmalara yanıt verdi. Bilgin, "Asgari ücret aralıkta belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanırken, 3600 ek gösterge için ise seçimlerin beklenmeyeceğini belirterek, teknik çalışmaların mayısta bitirilip kamuoyuna sunulacağını aktardı.