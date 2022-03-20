Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Arama motorlarında Bahreyn Grand Prix'sinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
⌚FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları 19 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de yapıldı. Yeni sezonun ilk yarışı olarak kayıtlara geçen Formula 1 Bahreyn GP, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
Bahreyn GP Yarış: 20 Mart Pazar 18.00
📺FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
F1 Bahreyn GP, önceki yıllarda da olduğu gibi S Sport1, S Sport2 ve S Sport Plus uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü düzenlenecek Bahreyn GP ise S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında seyircilerle buluşturulacak.