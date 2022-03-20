Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Bahreyn saat kaçta ve hangi kanalda? Bahreyn Grand Prix'si saat kaçta başlayacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonu Bahreyn'de start alacak. 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında pole pozisyonunda Ferrari pilotu Charles Leclerc yer aldı. Peki, Formula 1 yarışının ilk ayağı olan Bahreyn Grand Prix'si saat kaçta başlayacak. Formula 'de sıralama turunu kim kazandı soruları aratılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Arama motorlarında Bahreyn Grand Prix'sinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

⌚FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları 19 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de yapıldı. Yeni sezonun ilk yarışı olarak kayıtlara geçen Formula 1 Bahreyn GP, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

Bahreyn GP Yarış: 20 Mart Pazar 18.00

📺FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

F1 Bahreyn GP, önceki yıllarda da olduğu gibi S Sport1, S Sport2 ve S Sport Plus uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü düzenlenecek Bahreyn GP ise S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında seyircilerle buluşturulacak.