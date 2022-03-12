VakıfBank'ın ünlü voleybolcular Zehra Güneş ve İsabelle Haak'ın saha dışındaki yaşamları da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. Öte yandan Haak'ın kardeşiyle maçta karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı!
VOLEYBOL HABERİ - VakıfBank'ın yıldızları Zehra Güneş ve ısabelle Haak'ın kardeşlerinin de voleybolcu olduğu ortaya çıktı. İki başarılı voleybolcunun kardeşleri sosyal medyada gündem konusu oldu. İşte Zehra ve Haak'ın voleybolcu kardeşleri...
ZEHRA PARLIYOR
Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı. Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.
12 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.