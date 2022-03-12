Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı!

Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı!

VOLEYBOL HABERİ - VakıfBank'ın yıldızları Zehra Güneş ve ısabelle Haak'ın kardeşlerinin de voleybolcu olduğu ortaya çıktı. İki başarılı voleybolcunun kardeşleri sosyal medyada gündem konusu oldu. İşte Zehra ve Haak'ın voleybolcu kardeşleri...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 12:51