Türkiye Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

Türkiye Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

Bulgaristan’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcularımız, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 00:13