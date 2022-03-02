Türk voleybolunun gözde isimlerinden Zehra Güneş, yeni tarzıyla takiplerinin büyük beğenisini topladı.
Yeni tarzıyla gündem oldu! İşte Zehra Güneş'in yeni stili...
Voleybol haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, tarzını değiştirdi. Yeni saç kesimini sosyal medya hesabından paylaşayan yıldız voleybolcunun tarzı oldukça beğenildi. İşte o paylaşım...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 15:23
A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Vakıfbank Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları arasında yer alan Zehra Güneş, tarzını değiştirdi.
İmaj değişikliğine giderek saçlarına perçem yaptıran Zehra Güneş'in yeni stili sosyal medyada büyük beğeni topladı.