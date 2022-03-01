Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.
Halkbank Panathinaikos karşısında finali garantiledi!
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 22:31 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 23:14