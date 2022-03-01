Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



CEV Kupası yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, CSM Volei Alba Blaj'ı ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, sahasında da rakibini 3-0'la geçerek finale kaldı.



Eczacıbaşı, finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.