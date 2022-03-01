Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
CEV Kupası yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, CSM Volei Alba Blaj'ı ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, sahasında da rakibini 3-0'la geçerek finale kaldı.
Eczacıbaşı, finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda finalde!
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 19:26 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 19:40
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.