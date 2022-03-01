Uluslararası Voleybol Federasyonu Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine men cezası verdi

Uluslararası Voleybol Federasyonu Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine men cezası verdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme çabalarının karşılığı gelmeye devam ediyor. Son olarak Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 18:15 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 18:24