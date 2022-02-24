Son dakika spor haberi: Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Formula 1'in resmi internet sitesinden Rusya Grand Prix'sinin kaldırılarak yerine Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken, Formula 1 sitesinde Türkiye Grand Prix'sinin eklenmesinin teknik bir hata olduğu öne sürüldü.

Formula 1'in yeni sezondaki resmi bilet satış sitesinde Ukrayna kriziyle gündemde olan Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak konunun bir hata olduğu iddia edildi.