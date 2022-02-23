Emma Raducanu tenis sezonunun en uzun maçını yarıda bıraktı!

Büyük Britanyalı Emma Raducanu, bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Zapopan Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'ndaki ilk tur maçını, final setinde yaşadığı sakatlık yüzünden terk etmek zorunda kaldı. Kadınlar dünya sıralamasının 150. basamağındayken kazandığı 2021 ABD Açık Grand Slam Turnuvası sonrası klasmanda 12. sıraya kadar yükselen Raducanu, dikkatleri üzerine çeken şampiyonluğun ardından katıldığı 6. organizasyonda da beklentileri karşılayamadı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 12:03