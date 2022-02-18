Valtteri Bottas'ın ayrılmasının ardından 2022 sezonuna Lewis Hamilton ve George Russell ile başlayan Mercedes, yeni sezonda kullanacağı aracını resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Formula 1'de Mercedes yeni aracını tanıttı!
Formula 1'de geçen sezonun markalar şampiyonu Mercedes-AMG yeni sezon öncesi araçlarını tanıttı. Son iki sezona göre farklı renk tercih eden Mercedes bu sezon gümüş rengi seçti. Mercedes yeni sezon ararcını sosyal medyadan paylaştı.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022- 15:58
"Gümüş oklar" lakaplı takım, 2 yıldır siyah renk ağırlıklı araçlar kullanmasına karşın bu sezon klasikleşmiş gümüş rengine dönmeyi tercih etti.
Formula 1'de yeni sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn GP'si ile başlayacak.