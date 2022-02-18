Formula 1'de Mercedes yeni aracını tanıttı!

Formula 1'de geçen sezonun markalar şampiyonu Mercedes-AMG yeni sezon öncesi araçlarını tanıttı. Son iki sezona göre farklı renk tercih eden Mercedes bu sezon gümüş rengi seçti. Mercedes yeni sezon ararcını sosyal medyadan paylaştı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022- 15:58