Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda Rusya'nın altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan 15 yaşındaki artistik buz pateni yıldızı Kamila Valieva'nın oyunlar öncesinde yasaklanmış bir kalp ilacı kullandığı açıklandı.

Uluslarası Test Kurumu ITA, Valieva'nın Aralık ayında yapılan doping testini geçemediğini bildirdi.

ITA, Valieva'dan geçen Noel günü, St. Petersburg'daki Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda örnek alındığını bildirdi.

Bu örnek daha sonra Stockholm'de Dünya Dopingle Mücadele Kurumu WADA'nın onayladığı bir laboratuara gönderildi.

Doping testi pozitif çıkan Amerikalı atlet Shelby Houlihan yediği domuz etli dürümden şüpheleniyor

Rusya'ya 'Soçi'de devlet eliyle doping' suçlaması

'4 yılda 1000'den fazla Rus atlet doping yaptı'

Sonuç, 8 Şubat'ta Valieva'nın takımına altın madalya kazandırmasından bir gün sonra, ancak madalya töreninden önce geldi.

Valieva'nın testinde kalp ilacı olan, ancak fiziksel performansı artırdığı için WADA tarafından yasaklanan trimetazidin bulundu.

Rusya'nın Dopingle Mücadele Kurumu Rusada, Valieva'nın Pekin Olimpiyatları'nda yarışmaya devam etmesine izin verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Patinaj Birliği ise bu karara itiraz etti.