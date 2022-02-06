Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de testlere katılması için onay çıktı.

Milli motosikletçi için Japonya'nın önde gelen motosiklet şirketi Yamaha bu yıl MotoGP testi yapacak.

Monster Energy Yamaha MotoGP Takımı Direktörü Massimo Meregalli'nin MotoGP'ye yaptığı açıklamada, bu sezon 2021 WorldSBK şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile bir test gerçekleştireceklerini doğruladığı bildirildi.

2011'den beri Yamaha fabrika ekibinin direktörlüğünü yapan Meregalli, "Bu yıl Cal Crutchlow'un takvimine göre Toprak'ın da yarış takvimine uyan en az bir gün arayacağız. Açıkçası Toprak'ın testi ilginç olacak. Kesinlikle bu fırsatı hak ediyor çünkü geçen yıl harika bir iş yaptı ve onu bir MotoGP'de görmeyi sabırsızlıkla bekleyen tek kişi ben değilim." açıklamasında bulundu.

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, hayalinin her zaman MotoGP olduğunu belirtmişti.