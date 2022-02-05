2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama Bireysel Normal Tepe Elemeleri'nde mücadele eden Fatih Arda İpcioğlu, 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçerek adını 1'inci Tur'a yazdırdı.



Milli sporcu, olimpiyatlarda bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu oldu.



İpcioğlu, yarın TSİ 14.00'te 1'inci tur atlayışını yapacak.