SON DAKİKA

Son dakika spor haberleri: Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta İspanyol raket Rafael Nadal, Rus Daniil Medvedev'i 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu. Nadal, bu sonuçla 21. Grand Slam'ini kazanarak tarihin en çok Grand Slam kazanan tenisçisi oldu.

Tenisin en prestijli turnuvalarından biri olan ve yılın ilk Grand Slam'i olma özelliği taşıyan Avustralya Açık'ta kazanan, finalde Medvedev'i 3-2 ile geçen Rafael Nadal oldu.

Yoğun çekişmeye sahne olan maç 5 saatin üzerinde sürerken, İspanyol efsane rakibi 2-0'dan geri gelerek mağlup etti.

Nadal böylelikle, 29. finalinde 21. Grand Slam'ini kazandı. Nadal ayrıca 2009'un ardından ikinci kez Avrustralya Açık'ta zafere ulaşmış oldu.