SON DAKİKA - Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal!
Son dakika spor haberleri: Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta İspanyol raket Rafael Nadal, Rus Daniil Medvedev'i 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu. Nadal, bu sonuçla 21. Grand Slam'ini kazanarak tarihin en çok Grand Slam kazanan tenisçisi oldu.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 17:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 17:20
Tenisin en prestijli turnuvalarından biri olan ve yılın ilk Grand Slam'i olma özelliği taşıyan Avustralya Açık'ta kazanan, finalde Medvedev'i 3-2 ile geçen Rafael Nadal oldu.
Yoğun çekişmeye sahne olan maç 5 saatin üzerinde sürerken, İspanyol efsane rakibi 2-0'dan geri gelerek mağlup etti.
Nadal böylelikle, 29. finalinde 21. Grand Slam'ini kazandı. Nadal ayrıca 2009'un ardından ikinci kez Avrustralya Açık'ta zafere ulaşmış oldu.