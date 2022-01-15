Novak Djokovic bir kez daha gözaltında! Avustralya Açık öncesi kritik gün yarın

Avustralya tarafından vizesinin ikinci kez iptal edilmesinin ardından kararın iptali için tekrar mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı raketi Sırp tenisçi Novak Djokovic, yeniden mültecilerin tutulduğu otele yerleştirildi.

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkisini kullanarak vizesini iptal etmesi üzerine dün geceyi özel konutunda geçirdikten sonra bu sabah Göçmen Bakanlığı görevlilerine verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan Novak Djokovic, avukatının ofisinden alınarak daha önce mültecilerle birlikte 4 gün kaldığı otele götürüldü.

Avukatının şehir merkezindeki ofisinden Avustralya Sınır Koruma görevlileri eşliğinde Carlton semtindeki Park Otel'e yerleştirilen tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic, yarın yerel saat ile sabah 09.30'da Avustralya Federal Mahkemesi'nin, ülkede kalıp kalamayacağını belirleyecek kararına kadar otelde tutulacak.

Vizesinin iptaline karşı avukatları aracılığıyla Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'ne başvuran Djokovic'in davası, daha yetkili bir mahkeme olan Avustralya Federal Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

DURUŞMA 3 HAKİMLE YAPILIRSA TEMYİZ YOLU KAPANIYOR

Federal Mahkeme Yargıcı David O'Callaghan'ın, duruşmanın tek bir yargıç tarafından mı yoksa üç yargıçtan oluşan bir heyetle mi ele alınacağına karar vermeye çalıştığı bildirildi.

Yasaya göre, duruşmanın üç yargıçla yapılması durumunda, çıkacak karar için temyiz yolu kapanıyor.

Djokovic'in avukatları yazılı savunma taslaklarını gün ortasına kadar sunmayı kabul ederken, Bakan Hawke'yi temsil eden avukatların yazılı cevaplarını bu gece 22.00'ye kadar mahkemeye vermeleri gerekiyor.

Ünlü tenisçinin avukatları, Hawke'nin, Djokovic'in aşı karşıtı bir toplumun sembolü olarak görüldüğü gerekçesiyle vizesini iptal ettiğini ileri sürdü.

Djokovic'in Avustralya'da bu yönde bir davranış sergilemediğini belirten avukatlar, bu nedenle vize iptalinin yasal bakımdan geçersiz olduğunu savunuyor.

Avustralya Sınır Koruma görevlileri tarafından gözaltına alındığı açıklanan Djokovic'in, mülteci gözaltı merkezine nakledileceği bildirildi, ancak hangi gözaltı merkezine nakledileceği ve şu ana kadar nerede tutulduğu bilinmiyor.

Davası sonuçlanana kadar Avustralya'da kalması mahkeme tarafından garanti altına alınan ünlü raketin bu süreçte gözaltında tutulması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.