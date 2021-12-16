VakıfBank 3-0 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET) Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası

Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki temsilcilerimizden VakıfBank ilk maçında Kazakistan'ın Altay ekibini 25-13. 25-10, ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibyetle başladı.

Temsilcimiz VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ın Altay ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya rahat bir galibiyetle başladı.



Bu sonu��la beraber Altay Club, turnuvaya veda eden ilk takım oldu.

1. set sonucu: VakıfBank 25 - 13 Altay Club

2. set sonucu: VakıfBank 25 - 10 Altay Club

3. set sonucu: VakıfBank 25 - 17 Altay Club

Turnuvaya rahat bir galibiyetle başlayan temsilcimiz VakıfBank, bir sonraki müsabakada yarın 18.30'da Brezilya ekibi Minas Tenis Clube ile karşılaşacak.

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