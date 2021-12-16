16 Aralık 2021, Perşembe
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Temsilcimiz VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ın Altay ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya rahat bir galibiyetle başladı.
VakıfBank 3-0 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET) Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası
Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki temsilcilerimizden VakıfBank ilk maçında Kazakistan'ın Altay ekibini 25-13. 25-10, ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibyetle başladı.
Temsilcimiz VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ın Altay ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya rahat bir galibiyetle başladı.
Bu sonu��la beraber Altay Club, turnuvaya veda eden ilk takım oldu.
1. set sonucu: VakıfBank 25 - 13 Altay Club
2. set sonucu: VakıfBank 25 - 10 Altay Club
3. set sonucu: VakıfBank 25 - 17 Altay Club
Turnuvaya rahat bir galibiyetle başlayan temsilcimiz VakıfBank, bir sonraki müsabakada yarın 18.30'da Brezilya ekibi Minas Tenis Clube ile karşılaşacak.
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