Paralimpik tekvandocu Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu!

Paralimpik tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan göğüs kabartan bir başarı geldi.

Çavdar, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dünya Paratekvando Şampiyonası'ndaki 52 kilo finalinde Rusya'dan Anna Podduskaia ile karşılaştı.

RAKİBİNİ YENEREK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Çavdar rakibini 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan şampiyonanın ilk gününü Türk sporcular, altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile kapattı.

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