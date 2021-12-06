voleybolda Avrupa kupalarında 10 takımımız ülkemizi temsil edecek

2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde ülkemizi 10 takım temsil edecek. Temsilcilerimiz 7-8-9 Aralık tarihlerinde müsabakalarını oynayacak.

Ülkemizi 2022 Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerimiz, 7-8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Avrupa sahnesinde sahaya çıkacak.

Temsilcilerimizin maç programı şu şekilde:







Halkbank-OK Bosna Sarajevo ile Galatasaray HDI Sigorta-SWD powervolleys Dueren eşleşmelerindeki her iki karşılaşmada iki kulübün anlaşması gereği Ankara ve İstanbul'da oynanacak.

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