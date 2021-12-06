06 Aralık 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

voleybolda Avrupa kupalarında 10 takımımız ülkemizi temsil edecek

voleybolda Avrupa kupalarında 10 takımımız ülkemizi temsil edecek
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde ülkemizi 10 takım temsil edecek. Temsilcilerimiz 7-8-9 Aralık tarihlerinde müsabakalarını oynayacak.

Ülkemizi 2022 Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerimiz, 7-8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Avrupa sahnesinde sahaya çıkacak.

Temsilcilerimizin maç programı şu şekilde:



Halkbank-OK Bosna Sarajevo ile Galatasaray HDI Sigorta-SWD powervolleys Dueren eşleşmelerindeki her iki karşılaşmada iki kulübün anlaşması gereği Ankara ve İstanbul'da oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Kick boksçu kardeşler yeni yetenek arıyor! Kick boksçu kardeşler yeni yetenek arıyor!
TVF Başkanı Üstündağ hedefleri açıkladı! TVF Başkanı Üstündağ hedefleri açıkladı!
Olaylı yarışta puanlar eşitlendi! Şampiyonluğa son bir adım kaldı Olaylı yarışta puanlar eşitlendi! Şampiyonluğa son bir adım kaldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör