Bedensel engelli milli sporcu Ömer Çeçen azmiyle örnek oluyor!

İspanya'da gerçekleşen Dünya Engelliler Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda dördüncü olan Ağrılı bedensel engelli milli sporcu Ömer Çeçen, hem spor organizasyonlarda başarı sağlamak için antrenmanlarda ter döküyor hem de başarılarıyla çevresindekilere örnek oluyor. Bugüne kadar katıldığı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok şampiyonluklar ve dereceler elde ederek azmiyle çevresindekilere örnek olan Çeçen, bu süreçte eğitimini de aksatmadı. İşte detaylar...

Ağrı'da çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası ayağındaki sorun nedeniyle yürümekte güçlük çeken bedensel engelli olan 30 yaşındaki Çeçen'in hayatı, 6 yıl önce tanıştığı antrenör Çetin Demir sayesinde başladığı vücut geliştirme sporu sayesinde değişti.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok şampiyonluklar ve dereceler elde ederek azmiyle çevresindekilere örnek olan Çeçen, bu süreçte eğitimini de aksatmadı.

Güreşle de ilgilenen ancak müsabakalara katılmayan Çeçen, azmi sayesinde başladığı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Antrenörlüğü Bölümünden bu yıl mezun oldu.

Vücut geliştirme branşında milli sporcu olan Çeçen, son olarak 3-8 Kasım tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Dünya Engelliler Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Çeçen, başarılılarını sürdürmek için kentteki bir spor salonunda antrenmanlarında yoğun bir şekilde çalışarak güç depoluyor.

Ömer Çeçen, sporla hayatında önemli değişikler olduğunu ve hayatının mücadelelerle geçtiğini söyledi.

"ENGEL SPOR YAPMAYA ENGEL DEĞİL"

Engelin spor yapmaya engel olamayacağını ve kendisi gibi birçok sporcunun bunu başarılı performanslarıyla ortaya koyduğunu belirten Çeçen, "Küçükken geçirdiğim trafik kazası sonrası spora başladım. O dönemler psikolojik sorunlar yaşıyordum. Çetin hocam sayesinde sporla tanıştım ve hayata bağlanmayı öğrendim. Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'na çobanlık yaparken hazırlandım." diye konuştu.

Milli sporcu Çeçen, başarıya ulaşmak için azmin ve pes etmemenin çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi kategorimde 6 Türkiye birinciliğim, 4 Türkiye ikinciliğim, Avrupa'da ikinciliğim ve dünya dördüncülüğüm var. Toplamda 12 kupam var. Bu kupalar sayesinde üniversiteyi okudum. Spor hayata bağlanmamı sağladı. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için her zaman elimden geleni yaptım. Benim gibi özel olan arkadaşlara da yardımcı oldum ve bunları hiçbir beklenti içerisinde olmadan yaptım. Bundan dolayı çok mutluyum."

"ŞANLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Çeçen, Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını ifade ederek, "Vücut geliştirmede dünya dördüncüsü olmak benim için çok büyük mutluluktu. 103 ülke arasında Türkiye'yi temsil ederek dünya dördüncüsü oldum. Şanlı bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum." dedi.

Ömer Çeçen, üniversiteyi bitirdiğini ve iş istediğini dile getirerek, çok sevdiği sporu devam ettirmek için de desek beklediğini anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan da Ömer Çeçen'i ve yüzmede başarılı olan bedensel engelli sporcu Süleyman Emin Erim'i Dünya Engelliler Günü dolayısıyla evlerinde ziyaret etti. Çalgan, her iki sporcuyla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

"TESİSLERİMİZ, ENGELLİ, ÖZEL VE PERFORMANS ELİT SPORCULARIMIZIN EMRİNDEDİR"

Sporcularla bir araya gelerek taleplerini dinleyip onlara moral vermek istediklerini dile getiren Çalgan, şöyle konuştu:

"Tesislerimiz, engelli, özel ve performans elit sporcularımızın emrindedir. Bu noktada hiçbir altyapı hizmetini onlara mahrum bırakmadan ülkemizin bayrağını en iyi yerlerde dalgalandırmak adına tüm branşlarda ne kadar ihtiyaçları varsa il müdürlüğümüz olarak, antrenörlerimizle, tesislerimizle onların emirlerindeyiz."

Sporcularının günlük hayattaki eksiklikleri ve taleplerine yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çalgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun doğu illerine çok önem verdiklerini aktardı.

Çalgan, kentte birçok branşta geçmişten bugüne çok sayıda başarılı sporcu yetiştiğine dikkati çekerek, "Biz sporu sadece spor salonlarında değil, hizmeti sadece il müdürlüklerinde değil tüm şehre yayma gayretindeyiz. Bu nedenden dolayı tüm sporcularımız evlerinde tek tek ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerde sporcularımızın gözlerinde gördüğümüz o ışık bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu ülkenin bayrağının dalgalandırmanın vermiş olduğu haz ve mutluluk bizi son derece mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

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