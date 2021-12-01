03 Aralık 2021, Cuma

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Milli bilek güreşi sporcumuz Raşit Mavigil Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu!

Raşit Mavigil Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Milli sporcu Raşit Mavigil, Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu. 14 yaşındaki sporcu, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada sol kolda ikincilik, sağ kolda ise birincilik elde etti.

Milli sporcu Raşit Mavigil, Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu. 14 yaşındaki sporcu, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada sol kolda ikincilik, sağ kolda ise birincilik elde etti.

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