Milli bilek güreşi sporcumuz Raşit Mavigil Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu!

Milli sporcu Raşit Mavigil, Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu. 14 yaşındaki sporcu, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada sol kolda ikincilik, sağ kolda ise birincilik elde etti.

Milli sporcu Raşit Mavigil, Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu. 14 yaşındaki sporcu, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada sol kolda ikincilik, sağ kolda ise birincilik elde etti.

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