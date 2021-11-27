27 Kasım 2021, Cumartesi

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Karma Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Karma Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Milliler, ilk turda Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Karma Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Milliler, ilk turda Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıktı

Yunanistan'ı da 4-0 yenen ay-yıldızlılar, yarı finale yükseldi

Milliler, yarı finalde Gürcistan ile karşılaşacak

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