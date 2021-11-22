LeBron ve Stewart birbirine girdi! Lakers Detroit'i 121-116 mağlup etti
NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James ile Isaiah Stewart arasındaki kavganın damga vurduğu maçta Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı.
NBA'de LA Lakers, son 12 dakikasına 15 sayı (99-84) geride girdiği Pistons müsabakasını 121-116 kazanmayı başardı. Mücadelede Isaiah Stewart ile Lebron James arasında yaşananlar gecenin konusuydu.
3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.
Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü.
Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürüldü.
Stewart, iki teknik faul alarak karşılaşmadan ihraç edildi. James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle oyundan atıldı. Lebron James, 1318 maçlık normal sezon kariyerinde ikinci kez oyundan ihraç edildi.
Lakers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis, 26 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üreten Russell Westbrook ve kenardan gelerek 18 sayı kaydeden Carmelo Anthony taşıdı. Pistons'ta Jerami Grant 36 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Cade Cunningham ise 13 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.
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