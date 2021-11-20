Toprak Razgatlıoğlu'na yağış engeli!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sahne alacak. Razgatlıoğlu'nunaat 10.00'da yarışacağı Superbike Dünya Şampiyonası'nın startı Endonezya'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışları, bugün ve yarın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, aynı pistte ilk yarış için gerçekleştirilen sıralama (superpole) yarışında damalı bayrağı 1 dakika 32 saniye 877 salise zamanıyla birinci sırada geçerek, ilk yarışa pole pozisyonundan (birinci celpten) başlama hakkı kazandı.
NOT: Toprak Razgatlıoğu'nun saat 10.00'da yarışacağı Superbike Dünya Şampiyonası'nın startı Endonezya'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Superpole yarışını, Jonathan Rea 1 dakika 33 saniye 201 salise ile ikinci, Scott Redding de 1 dakika 33 saniye 256 salise ile üçüncü sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü yarış sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilir.
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