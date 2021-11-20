20 Kasım 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Toprak Razgatlıoğlu'na yağış engeli!

Toprak Razgatlıoğlu’na yağış engeli!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2021

Milli motosikletçi Toprak RazgatlıoğluDünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sahne alacak. Razgatlıoğlu'nunaat 10.00'da yarışacağı Superbike Dünya Şampiyonası'nın startı Endonezya'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışları, bugün ve yarın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, aynı pistte ilk yarış için gerçekleştirilen sıralama (superpole) yarışında damalı bayrağı 1 dakika 32 saniye 877 salise zamanıyla birinci sırada geçerek, ilk yarışa pole pozisyonundan (birinci celpten) başlama hakkı kazandı.

NOT: Toprak Razgatlıoğu'nun saat 10.00'da yarışacağı Superbike Dünya Şampiyonası'nın startı Endonezya'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Superpole yarışını, Jonathan Rea 1 dakika 33 saniye 201 salise ile ikinci, Scott Redding de 1 dakika 33 saniye 256 salise ile üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü yarış sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İpek Soylu ameliyat oldu İpek Soylu ameliyat oldu
Toprak Razgatlıoğlu büyük seriyi sonlandıracak! Toprak Razgatlıoğlu büyük seriyi sonlandıracak!
LeBron ne zaman dönüyor? LeBron ne zaman dönüyor?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör