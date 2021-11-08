08 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
İlk seti 6-4 kaybeden Djokovic, sonraki iki seti ise 6-3, 6-3 kazanarak zafere ulaştı.
Kariyerindeki 37. Masters zaferini kazanan Sırp raket Djokovic, bu yılı da dünya 1 numarası olarak bitirecek.
Amerika Açık finalinde mağlup olduğu Medvedev'i yenen Djokovic, Paris Masters'da da 6. kez zafere ulaşmış oldu.
Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu
Paris Masters tenis turnuvasının final maçında Sırp raket Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i ilk seti 6-4 kaybettiği karşılaşmada 6-4'lik iki setle mağlup ederek şampiyon oldu.
Paris Masters tenis turnuvasının final maçında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.
İlk seti 6-4 kaybeden Djokovic, sonraki iki seti ise 6-3, 6-3 kazanarak zafere ulaştı.
Kariyerindeki 37. Masters zaferini kazanan Sırp raket Djokovic, bu yılı da dünya 1 numarası olarak bitirecek.
Amerika Açık finalinde mağlup olduğu Medvedev'i yenen Djokovic, Paris Masters'da da 6. kez zafere ulaşmış oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...