08 Kasım 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu

Finalde kazanan Djokovic oldu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.11.2021

Paris Masters tenis turnuvasının final maçında Sırp raket Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i ilk seti 6-4 kaybettiği karşılaşmada 6-4'lik iki setle mağlup ederek şampiyon oldu.

Paris Masters tenis turnuvasının final maçında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.

İlk seti 6-4 kaybeden Djokovic, sonraki iki seti ise 6-3, 6-3 kazanarak zafere ulaştı.

Kariyerindeki 37. Masters zaferini kazanan Sırp raket Djokovic, bu yılı da dünya 1 numarası olarak bitirecek.

Amerika Açık finalinde mağlup olduğu Medvedev'i yenen Djokovic, Paris Masters'da da 6. kez zafere ulaşmış oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
F1 Meksika GP’si sona erdi! Kazanan isim... F1 Meksika GP'si sona erdi! Kazanan isim...
Finalde kazanan Djokovic oldu! Finalde kazanan Djokovic oldu!
Cem İlkel İtalya’da finale yükseldi! Cem İlkel İtalya’da finale yükseldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör